Basket A2 donne, E-Work, il debutto è vincente: nel finale arriva la fuga buona

E-WORK FAENZA 80
FUTUROSA TRIESTE 71
E-WORK: Brzonova 9 (3/5, 1/6), Bazan 6 (1/7, 0/1), C.Ciuffoli 5 (1/2 da tre), Nori 6 (2/8), Georgieva 16 (6/14, 0/4), Milanovic ne, Zanetti 4 (2/3), E.Ciuffoli, Cappellotto 8 (1/2, 1/1), Guzzoni 2 (1/1, 0/2), Onnela 24 (8/10, 1/3), Ceroni ne. All.: Seletti.
FUTUROSA: Visintin 3 (1/1 da tre), Maza 9 (3/3, 1/2), Donato 17 (5/9, 2/7), Katshitshi 11 (2/3), Divo, Miccoli 25 (9/18, 1/2), Muller ne, Srot 3 (0/2, 1/3), Bazzara, Cressati ne, Ravalico 3 (0/1, 1/4). All.: Mura.
ARBITRI: Ricci, Mammoli.
PARZIALI: 28-13, 42-38, 62-58.
TIRI LIBERI: Faenza 20/26, Trieste 12/15.
NOTE: Uscita per 5 falli Miccoli.
Benino la prima. Una E-Work a corrente alternata supera con fatica la coraggiosa Futurosa Trieste, priva della talentuosa Muller, fermata da un nuovo, grave infortunio al ginocchio, assaggiando il complicato menu della serie A2.