Volata amara per la E-Work a Umbertide

UMBERTIDE-E-WORK FAENZA 58-56

UMBERTIDE: Sorrentino 19 (6/9, 1/5), Tomasoni 3 (1/2, 0/1), Gianangeli 12 (5/9), Baldi 12 (5/11, 0/5), Amatori 8 (3/7), Del Sole 2 (0/5, 0/2), Mascetti ne, Lopez ne, Bartolini (0/1, 0/1), Giuliobello ne, Paolucci 2 (1/1, 0/2), Valeri ne. All.: Staccini

E-WORK: Brzonova 8 (1/3, 2/5), Bazan 9 (3/8, 0/5), Nori 7 (3/5), Georgieva 2 (1/7, 0/3), Onnela 21 (8/14, 0/2), C. Ciuffoli (0/1), Milanovic ne, E. Ciuffoli ne, Zanetti 6 (2/3), Cappellotto 3 (1/2, 0/1), Guzzoni (0/1). All.: Seletti

ARBITRI: Tommasi e Coda

PARZIALI: 15-7, 29-28, 44-42

TIRI LIBERI: Umbertide 13/15, E-Work Faenza 12/16

Si ferma sulla E-45 la corsa della E-Work, che dopo tre vittorie consecutive è costretta ad alzare bandiera bianca di fronte a un’Umbertide sempre più capolista. Il match si decide al fotofinish, dopo 40’ equilibratissimi e combattuti (58-56). A giustiziare le manfrede, a cui non basta una grande Onnela, è l’ex Baldi a una manciata di secondi dalla fine.