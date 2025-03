Stasera la E-Work vuole scalare l’Alpo e prendersi i play-off

Il bollino sui play-off. Reduce dalla straordinaria vittoria in casa Geas e dal successivo turno di riposo, stasera la E-Work sfida l’Alpo nel recupero della sedicesima giornata (ore 19). Espugnando il Belladelli Forum di Villafranca, tornato disponibile la settimana scorsa dopo lunghi lavori di sistemazione, le faentine sarebbero più che virtualmente salve, cioè fuori dai play-out e quindi nei play-off.

Coach Paolo Seletti avverte. «L’Alpo è staccata in fondo alla classifica ha vinto solo una volta ma non ha mai mollato. Nelle ultime due partite ce l’aveva quasi fatta a Sassari e in casa con Brescia. È una squadra da non prendere assolutamente alla leggera e non dimentichiamo che contro di noi, all’andata, ha perso di misura dopo aver condotto tutta la gara, toccando i 20 punti di vantaggio. Nel corso della stagione ha cambiato tanto ma i riferimenti principali restano il play Moriconi, grande tiratrice e la guardia Frustaci, giocatrice che mette sempre tanta energia, pericolosissima nell’uno contro uno. La lunga nigeriana Ejiofor, compagna di squadra di Fondren nel campionato francese e la polacca Keller, ingaggiata pochi giorni fa, allungano una rosa che ora è più completa e competitiva. Insomma, ci attende una sfida complicata, che, come spirito e determinazione, dobbiamo affrontare come abbiamo fatto con il Geas».

Dal punto di vista tecnico, lombarde e venete sono molto differenti. «L’Alpo è una squadra di energia, che gioca in maniera decisamente esuberante, all’arrembaggio, senza pensare troppo. Prova a farti deragliare: se rimarremo dentro i binari, giocando con lucidità e precisione, avremo buone possibilità di spuntarla, viceversa rischiamo grosso».

Seletti, che alla guida della E-Work sta facendo un lavoro strepitoso, è ben consapevole dell’importanza della posta in palio e non vuole distrazioni né cali di tensione. «Abbiamo la concreta opportunità di dare la spallata finale al campionato. Mi sento di dire che a quota 16, pur senza la matematica, salvezza e play-off sono cosa fatta, ci vorrebbe un vero e proprio cataclisma per sovvertire la situazione. In caso di sconfitta, invece, resteremmo a 14 punti, alimentando le possibilità delle inseguitrici di venirci a prendere. Un’evenienza che vogliamo scongiurare subito».

Il traguardo è vicinissimo, prima lo si taglia, meglio è. Ex di turno Anna Turel, in grande crescita e tra le migliori nel successo contro il Geas.