Per la nuova E-Work ecco il pivot Angel Jackson

Sognando California. Ieri la E-Work ha ufficializzato l’ingaggio del pivot Angel Jackson. Classe 2011, alta 1 metro e 98, Jackson arriva direttamente da Richmond. Dopo aver frequentato la Salesian High School, la nuova lunga manfreda è approdata a Jackson State, dove si è messa subito in luce, tanto da risultare la 36a scelta delle Las Vegas Aces. Alla prima esperienza in Italia, giocherà con la maglia numero 15. Atleta dal buon impatto fisico, giovane ma tutt’altro che imberbe, dovrà far valere l’entusiasmo delle debuttanti e i muscoli sotto canestro, per dare equilibrio e consistenza a una squadra tutta da scoprire. Punto d’incontro fra Kunaiyi-Akpanah e Dixon, due che a Faenza hanno fatto bene e che non sarà facile rimpiazzare, Jackson sarà il vertice alto del quintetto manfredo assieme al play Fondren, che salvo sorprese sarà annunciato in settimana, all’intrigante coppia franco-tedesca Roumy-Reichert e a capitan Franceschelli. Davvero giovanissima la panchina, con le esterne Brzonova (anche lei dovrebbe essere ufficializzata a breve), Cappellotto e Turel e le lunghe Fantini e Jakpa. La “chioccia” sarà Porcu.

Intanto, la Lega Basket Femminile minaccia azioni legali nei confronti della Virtus Bologna: la rinuncia delle V nere al prossimo campionato di serie A1 “ha avuto come conseguenza – si legge nel comunicato del presidente Protani – un impatto negativo sulla pallacanestro femminile e in generale sull’intero movimento nazionale. A tal proposito la Lega sta valutando, assieme ai propri legali, la possibilità di agire nei confronti della Virtus per il notevole danno subito a livello d’immagine”.

Comunque sia, dopo i passi indietro di Bologna, Ragusa e probabilmente Roma, sarà necessario rifugiarsi nei ripescaggi, con Milano, Udine e San Giovanni Valdarno pronte a ricevere la chiamata.