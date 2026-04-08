Lo staff della E-Work Faenza: “Pesantissimi ritardi nei pagamenti”

Ritardi nei pagamenti e una situazione davvero difficile che continua da mesi per la E-Work Faenza. Lo denuncia una lettera a firma “Staff tecnico, fisico e medico di FBP - settore femminile”.

“A nome dello staff tecnico, fisico e medico del settore femminile di Faenza Basket Project, - si legge nella nota - riteniamo necessario intervenire pubblicamente per fare chiarezza sulla realtà della situazione in cui siamo chiamati a lavorare da diversi mesi. Alla data odierna si registrano pesantissimi ritardi nei pagamenti che coinvolgono staff e atlete, che pongono molti di noi in una difficile posizione umana e professionale, così come situazioni operative complesse nella gestione quotidiana dell’attività sportiva. Persino alcune spese essenziali sono state sostenute direttamente da staff e giocatrici, e non sempre è stato possibile garantire con continuità tutti i servizi necessari alla piena tutela dell’attività sportiva. A ciò si aggiungono difficoltà nel confronto diretto e continuativo tra dirigenza, staff e squadra, nonostante le ripetute richieste di un dialogo condiviso e trasparente”.

“Pur in questo impegnativo contesto - continua la nota - tutto lo staff ha continuato a svolgere il proprio lavoro con responsabilità e dedizione, nel rispetto delle atlete e del percorso sportivo intrapreso. Riteniamo altresì importante sottolineare come, parallelamente, si sia sviluppata una realtà tecnica di grande valore: una prima squadra giovane e competitiva nel campionato di Serie A2, qualificata ai playoff nonostante la penalizzazione inflitta durante l’estate per non avere ottemperato nei termini ad obblighi economici pertinenti alla stagione passata; un settore giovanile ai vertici nazionali con risultati di rilievo nelle principali categorie, Under19 Next Gen pervenuta tra le prime 8 d’Italia, U17 campione regionale e già qualificata alle fasi interregionali, U15 vicecampione regionale che a sua volta parteciperà alle fasi interzonali; un’attività ampia e inclusiva sul territorio, con squadre che ben figurano in ogni competizione”.

Conclude lo staff: “Poiché questi risultati rappresentano un patrimonio realizzato nel tempo, crediamo che meritino altrettanta stabilità, programmazione e una struttura societaria in grado di sostenerli adeguatamente. Il nostro intervento nasce esclusivamente dalla volontà di tutelare il lavoro svolto, le atlete e il futuro di questa realtà sportiva, auspicando che si possano creare al più presto le condizioni per garantire continuità, chiarezza e solidità al progetto.

In questa situazione riteniamo fondamentale che la società consideri con senso di responsabilità l’offerta di aiuto avanzata da imprenditori locali, finalizzata a mettere in equilibrio i conti della stagione in corso e a garantire continuità all’attività attraverso una realtà nuova e strutturata su basi solide. Rivolgiamo quindi un appello affinché questa opportunità venga accolta senza ulteriori indugi, nell’interesse delle atlete, dello staff e dell’intero movimento sportivo. Ribadendo il ringraziamento per gli sponsor che da anni supportano la pallacanestro femminile a Faenza, ci rivolgiamo anche a loro e all’amministrazione comunale perché continuino ad essere un fattore decisivo per questa realtà sportiva”.