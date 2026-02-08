La E-Work soffre ma piega Umbertide (77-72) - Gallery

E-WORK FAENZA-UMBERTIDE 77-72
E-WORK: Brzonova 14 (1/3, 3/5), C.Ciuffoli (0/1, 0/1), Ronchi 24 (4/9, 3/5), Milanovic ne, Zanetti 11 (3/5, 1/1), Cosaro 2 (1/1), E.Ciuffoli 4 (2/2, 0/2), Cappellotto 2 (1/1), Guzzoni 9 (3/5, 1/4), Onnela 11 (4/6, 0/2). All.: Seletti.
UMBERTIDE: Del Sole 6 (0/3, 2/3), Bartolini 3 (0/1, 1/4), Sorrentino 18 (3/4, 3/6), Tomasoni 3 (1/4, 0/6), Giuliobello ne, Gianangeli 5 (2/6), Paolocci 5 (0/2, 1/2), Valeri ne, Baldi 20 (8/16, 1/2), Amatori 12 (6/9). All.: Staccini.
ARBITRI: Russo e Baldini.
PARZIALI: 23-18, 42-33, 63-55.
TIRI LIBERI: Faenza 15/19, Umbertide 8/13.
NOTE: Uscita per 5 falli Zanetti al 33’.
La E-Work fa e disfa, ma in volata supera Umbertide, conquistando una vittoria fondamentale in ottica play-off (77-72).