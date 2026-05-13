La E-Work si congeda dal Bubani ma lo vuole fare con una vittoria

L’ultimo spettacolo. Comunque vada, stasera la E-Work si congederà dal pubblico del Bubani e lo farà per allungare di altri quattro giorni la sua meravigliosa stagione, portando l’Alpo alla “bella finale” (ore 20). In garauno non c’è stata quasi storia, come ammette coach Paolo Seletti: Abbiamo sbagliato l’approccio, non sembravamo la squadra vista nelle ultime uscite. Non credo che a tradirci sia stata la tensione, di sicuro non abbiamo rispettato il piano gara, tirando male, perdendo la battaglia a rimbalzo e tanti scontri diretti. La scelta di rallentare i ritmi non ha pagato, perché Alpo ha trovato molte altre risorse, che non abbiamo saputo contrastare. Nella stagione regolare abbiamo perso due partite su due correndo, abbiamo provato a cambiare strategia, ma non è servito. Stavolta dobbiamo giocare la partita che ci meritiamo, oltre agli aggiustamenti tattici mi aspetto una reazione d’orgoglio. Dobbiamo per forza uscirne meglio, con un’altra opinione di noi stesse».

Villafranca si è confermata un’ottima squadra e non ha regalato niente. È scappata a suon di triple e poi ha consolidato il vantaggio giocando dentro l’area: «È l’antidoto a tante cose che facciamo e che ci hanno portato fino a qui. Ha vinto la scommessa sfidandoci al tiro e affidandosi a Peresson, che è la miglior giocatrice del campionato».

Anche l’altra ex, Soglia, che quando incrocia Faenza è sempre particolarmente ispirata, è stata determinante (15 punti e 16 rimbalzi).

«Per arrivare alla “bella” ci vorrà una prova chirurgica, che esalti le nostre qualità e disinneschi quelle avversarie Non sarà facile, perché loro sanno fare tante cose e le sanno fanno bene, con grande precisione».

Domenica Onnela (24 punti e 8 rimbalzi) è stata l’ultima ad arrendersi, stasera la E-Work non potrà prescindere dal contributo di altre protagoniste, che dovranno stringere i denti. Un ulteriore sforzo per continuare a sognare o comunque per chiudere in bellezza davanti al pubblico amico. Va detto che Brzonova e Zanetti stanno giocando con infortuni in atto che alla lunga stanno scontando. L’eventuale e decisiva garatre è in programma domenica prossima alle 18.30 al palasport di Villafranca.