Niente da fare per la E-Work, sconfitta in casa dal Geas (64-83). Non una gran serata per le faentine, che non mollano mai ma sono in difficoltà dall’inizio alla fine. Sesto San Giovanni è già avanti in doppia cifra nel primo quarto (20-33) e all’intervallo mette la partita in cassaforte (30-50). La E-Work con la coppia Fondren-Roumy prova a risalire e arriva fino al -10 (52-62) ma le lombarde riprendono il largo e stavolta definitivamente.