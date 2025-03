La E-Work rimonta una volta ma il secondo break è fatale

E-WORK FAENZA-ALANA 65-83

E-WORK FAENZA: Franceschelli 2 (1/3, 0/1), Brzonova 5 (0/1, 1/3), C. Ciuffoli ne, Turel 11 (1/2, 3/6), Fantini 4 (2/2, 0/2), Fondren 24 (10/16, 1/4), E. Ciuffoli ne, Cappellotto 2 (1/1, 0/2), Jakpa 4 (2/4), Roumy 13 (2/5, 3/8), Porcu ne, Scekic. All.: Seletti.

ALANA: Simon 7 (2/2, 1/4), D’Alie 15 (5/8, 1/1), Guarise 4 (2/4), Cvijanovic 9 (2/5, 1/2), Cedolini, Gilli 2 (1/2), Del Pero 3 (0/2, 1/3), Piatti, Robinson 17 (5/12), Bickle 26 (9/14, 2/3). All.: Piazza.

ARBITRI: Bartoli, Maschietto, Castellano.

PARZIALI: 14-21, 35-37, 48-62

TIRI LIBERI: E-Work 3/5, Alama 13/15.

Sogno e risveglio. La E-Work si arrende a un’ottima Alama e non riesce a scalare la classifica in vista dei play-off (65-83). Decisivo il devastante parziale di 0-15 all’inizio del terzo quarto, che indirizza la gara a favore delle venete. Poco male, in fondo Faenza il suo campionato lo aveva già vinto.