La E-Work piazza un altro tassello con Alice Nori

Squadra fatta. La E-Work sta ufficializzando tutte le conferme e i nuovi acquisti, già individuati e bloccati da giorni. Dopo Cappellotto, Guzzoni e la polacca Bazan, è la volta di Alice Nori. Ala-pivot di un metro e 83, 32 anni, ravennate di nascita e cervese d’adozione, Nori porterà alla corte manfreda un notevole bagaglio di esperienza e solidità. Alice ha iniziato la carriera nella sua Cervia, per poi vestire le maglie di Libertas Bologna, Ferrara, La Spezia, Battipaglia, Crema, Alpo e Sanga Milano. Con Crema ha vinto cinque volte la coppa Italia di serie A2 e nel 2021 è stata nominata Mvp del girone nord.

Nell’ultima stagione a Milano, sempre in A2, Nori ha collezionato 19 presenze, con 6.8 punti, 5.1 rimbalzi e 1.9 assist a partita: «Sono molto felice della scelta che ho fatto - dice Nori - mi riavvicino a casa e posso giocare in una realtà che, nel suo piccolo, fa qualcosa di grande, che in Italia pochi fanno: puntare sulle giovani e farle crescere. Sono curiosa di lavorare con coach Seletti, l’ho sempre visto da avversario e lo stimo molto. Voglio portare un po’ della mia esperienza».

Nei prossimi giorni saranno ufficiali la conferma di Brzonova, il ritorno di Georgieva e l’arrivo di Zanetti, a cui potrebbe unirsi quello della finlandese Onnela. A completare la rosa ci saranno, dalle giovanili, Milanovic, Elena e Caterina Ciuffoli. Con l’arrivo della seconda straniera, Scekic resterà fuori dalla prima squadra.

