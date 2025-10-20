La E-Work non incanta ma alla fine dilaga contro la Moneygo

E-WORK FAENZA-MONEYGO ANCONA 71-53
E-WORK FAENZA: Brzonova ne, Bazan 22 (3/11, 4/11), C. Ciuffoli 9 (2/3, 1/3), Nori (0/6), Georgieva 15 (4/8, 2/4), Milanovic (0/1 da tre), Zanetti 9 (3/5), E. Ciuffoli ne, Cappellotto (0/1 da tre), Guzzoni 6 (3/6, 0/1), Onnela 10 (3/4, 0/2), Ceroni ne. All.: Seletti.
MONEYGO: Pierdicca 4 (1/2), Mbaye 2 (1/5, 0/2), Dall’Olio (0/1), Fiorotto 13 (3/11, 1/2), Pellizzari 17 (4/8, 1/2), Zanetti 10 (5/10), Bremaud (0/1), Nardoni 7 (2/7, 1/2), Cotellessa, Troiano ne, Torelli. All.: Piccionne.
ARBITRI: Boudrika di Conselice e Forconi di Faenza.
PARZIALI: 18-14, 34-29, 51-42.
TIRI LIBERI: Faenza 14/19, Ancona 12/16.
NOTE: Tecnico a Piccionne.
Non bellissima, ma vincente. Una E-Work che viaggia ancora a corrente alternata, vivendo di strappi e non di continuità, supera alla distanza la Moneygo Ancona, squadra tignosa, ma certamente inferiore a quella manfreda e costretta a rinunciare all’infortunata Bremaud dopo appena 3’.