La E-Work non dà scacco alla regina e paga un passivo troppo pesante

E-Work Faenza-Reyer Venezia 49-75

E-WORK: Franceschelli 4 (2/2, 0/2), Brzonova 15 (3/5, 3/4), Milanovic 2 (0/1), Turel 8 (2/4, 1/5), Reichert 6 (2/6, 0/3), Fantini 2 (1/3), Fondren 8 (3/4, 0/3), Parzenska 4 (2/4, 0/2), Cappellotto (0/3), Japka, Roumy ne, Porcu (0/1, 0/4). All.: Seletti.

UMANA: Logoh (0/1 da tre), Berkani 4 (1/5, 0/3), Smalls 14 (1/1, 4/5), Villa 11 (4/5, 1/2), Pan 4 (2/3, 0/5), Stankovic 14 (7/11), Cubaj (0/2), Miccoli 2 (1/6), Santucci 7 (0/4, 1/2), Kuier 19 (8/11, 0/2), D’Este, Darta. All.: Dall’Ora.

ARBITRI: Salustri, Yang Yao, Masi.

PARZIALI: 14-21, 21-39, 41-54.

TIRI LIBERI: E-Work 7/10, Umana 9/16.

NOTE: uscita per cinque falli Fondren. Infortunio a Berkani.

Niente da fare contro la regina. La E-Work si inchina alla corazzata Reyer, ma il risultato finale non tragga in inganno. La squadra di Seletti si conferma a lungo competitiva, arrendendosi in maniera definitiva solo nell’ultimo periodo. Dopo essere finita a -21 al tramonto del secondo quarto, le romagnole risalgono a -10 a metà del terzo, prima di cedere di schianto. Peccato per il – 26 conclusivo, che non rispecchia fedelmente l’andamento del match.