La E-Work lotta ma Schio fa valere il suo blasone

FAMILA SCHIO-E-WORK FAENZA 98-80

Famila Schio: Bestagno 2, Sottana 10, Zanardi 4, Verona 12, Panzera 2, Salaun 19, Crippa 6, Andrè 20, Keys 4, Laksa 19. All.: Dikaioulopulos.

E-Work Faenza: Franceschelli, Brzonova 4, Turel 2, Reichert 11, Fantini 4, Fondren 15, Parzenska 12, Cappellotto, Jakpa, Roumy 26, Porcu 6. All.: Seletti.

ARBITRI: De BIase, Perocco e Barbieri.

PARZIALI: 29-23, 50-53, 73-61.

TIRI LIBERI: Famila 9/19, E-Work 11/14.

TIRI DA TRE: Famila 11/38, E-Work 11/22.

Niente da fare per la E-Work, che esce a testa alta dalla sfida con Schio, tenuta in scacco per un tempo.

Il primo tempo fa divertire il pubblico, con Faenza che, dopo essere finita sotto anche in doppia cifra (23-13) rimonta e mette la testa avanti nel secondo quarto. L’inizio è un’autentica performance di Roumy che risponde da sola ai primi dieci punti orange e poi ne segna altri cinque punti (4/4 da tre alla fine) e mette in moto anche Brzonova e Fondren (29-23). Poi la truppa di Seletti si scatena: al 13’ mette la freccia con le triple di Reichert e Fondren (42-49) e chiude avanti al riposo (50-53). Cambia completamente il copione della gara al rientro perché il Famila alza l’intensità in campo e piazza un parziale di 13-2 in cinque minuti che costringe Seletti al timeout: anche perché, oltre alle due triple di Verona, Faenza subisce ben tre canestri da rimbalzo in attacco. Reichert e Parzenska provano a smuovere il punteggio ma ancora Andrè e Salaun trascinano le orange al 73-61. Un leggero appagamento porta Schio ad alzare il piede dall’acceleratore e così la solita Roumy riporta Faenza a -10 ma Laksa, Verona, Andrè e Salaun si mettono in ritmo per dare la spallata decisiva al match e far volare Schio fino al +20. Negli ultimi minuti coach Seletti dà spazio alle sue under mentre Porcu chiude con due triple per il 98-80 finale.

