La E-Work Faenza riparte dalla A2 e parteciperà anche alla B in collaborazione con la Nuova Virtus Cesena

Il giorno più lungo. La sfibrante attesa per conoscere la decisione del Consiglio Federale della Fip si è conclusa nel migliore dei modi: la richiesta di riposizionamento in A2 presentata dalla E-Work è stata accolta e dunque le manfrede potranno giocare nel campionato per il quale hanno costruito la squadra. I timori di una bocciatura dell’istanza, che negli ultimi giorni avevano preso sempre più corpo, non sono stati per fortuna confermati e il presidente Mario Fermi tira un sospiro di sollievo: «Sono convinto di aver fatto la scelta giusta e sono contento che il Consiglio federale l’abbia accettata. A beneficiarne sarà la sostenibilità del nostro progetto, che vede le giovani protagoniste, a livello di prima squadra e dell’intero settore giovanile, che rafforzeremo ulteriormente».

Soddisfatto e rinfrancato anche il tecnico Paolo Seletti: «Possiamo programmare la stagione secondo quanto avevamo ipotizzato. In caso di A1, avremmo dovuto fare dei correttivi non banali. Svilupperemo con fiducia e convinzione la nostra idea di pallacanestro, che abbiamo portato avanti in questi anni e che è basata sulla linea verde».

Già oggi potrebbe conoscersi la composizione dei gironi, al termine della riunione dei club.