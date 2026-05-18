La E-Work Faenza ha fatto l’impresa e torna in A1: il titolo alla Nuova Virtus Cesena?

E-Work Faenza Basket
Le giocatrici faentine sul parquet di Villafranca con la coppa riservata alla squadra vincitrice del campionato di A2
Le giocatrici faentine sul parquet di Villafranca con la coppa riservata alla squadra vincitrice del campionato di A2

ALPO VILLAFRANCA 84

E-WORK FAENZA 88

ALPO villafranca: Peresson 10 (3/13, 0/5), Parmesani 23 (11/21, 0/1), Rainis 14 (4/13, 2/5), Soglia 19 (3/13, 3/5), Gregori 13 (1/4, 3/5), Di Maria ne, Rosignoli 5 (1/5 da tre), Todeschini ne, Grisi ne, Furlani ne, Reschiglian, Mancini ne. All.: Soave.

E-WORK: Brzonova 14 (2/6, 3/5), Zanetti 19 (9/13, 0/1), Cosaro 17 (6/8, 1/2), Guzzoni 5 (1/3, 1/2), Onnela 16 (3/6, 1/3), C. Ciuffoli 4 (0/3, 1/1), Ronchi 13 (3/5, 2/6), Milanovic ne, E. Ciuffoli (0/1), Cappellotto. All.: Seletti.

ARBITRI: Tommasi e Rosato.

PARZIALI: 15-23, 39-35, 59-65.

TIRI LIBERI: Alpo 13/16, E-Work 13/22.

TIRI DA tre PUNTI: Alpo 9/26, E-Work 9/20.

NOTE: uscite per ciuque falli Parmesani e Cosaro.

Incredibile Faenza. La squadra di Seletti vince una meravigliosa bella di finale e conquista la serie A1. Almeno sulla carta, perché con ogni probabilità la società manfreda rinuncerà al salto di categoria. Anche la A2 è fortemente a rischio: in caso di rinuncia alla A1 il titolo potrebbe passare alla Nuova Virtus Cesena, pronta a riportare il basket donne dove un tempo c’era l’Ahena. Si saprà a breve, adesso è il momento di festeggiare una vera e propria impresa, dopo una stagione che, contro ogni avversità e pronostico, porta le faentine in Paradiso. La gara di ieri, pazza e avvincente, rispecchia la cifra di un gruppo commovente e mai domo. Fondamentale aver limitato Peresson e aver sciorinato un’ottima prestazione offensiva (88 punti segnati).

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui