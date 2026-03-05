La E-Work è in striscia ma adesso è bagarre

Striscia vincente. Il sesto successo consecutivo ha proiettato la E-Work al quinto posto in classifica, complice l’inaspettato ko di Ragusa a Vicenza. Le manfrede hanno quindi scavalcato le siciliane, senza però ridurre le distanze da Umbertide, sorprendentemente corsara a Matelica, nella tana della capolista. Notevole pure il colpo di Rovigo nel derby veneto con l’Alpo, seconda della classe. Così, la bagarre play-off è sempre più serrata, con sette squadre, racchiuse in 5 punti, a contendersi quattro piazze. Espugnando Cagliari, Faenza ha preparato la sua bella ipoteca, anche se le ultime giornate sono da brividi: Bolzano e Ragusa in casa, Alpo Villafranca, Alcamo e Matelica fuori. Domenica scorsa in Sardegna, in una delle ormai consuete trasferte con volo di andata e ritorno in giornata, le ragazze di Seletti hanno saputo soffrire, portando a casa di misura una gara dal punteggio bassissimo, dove come da pronostico le difese hanno nettamente prevalso sugli attacchi e che non è stata propriamente uno spot per la pallacanestro.

Ma l’importante era vincere e l’obiettivo è stato raggiunto, per l’estetica e il bel gioco ci saranno altre occasioni. Con Brzonova out, la E-Work si è affidata alla coppia Ronchi-Zanetti, in gran spolvero da diverse partite (34 punti in due sui 50 totali, oltre a 17 rimbalzi). La finlandese Onnela sta proseguendo nella sua involuzione a livello realizzativo (9 punti con 3/11), ma è stata efficace sotto le plance (10 rimbalzi), gli altri punti sono venuti da Guzzoni, mentre le rotazioni ridotte all’osso hanno regalato 10’ in campo alla baby Milanovic.

Domenica prossima al Bubani arriverà l’Almeria Bolzano delle ex Schwienbacher e Manzotti, grande sorpresa del campionato e meritatamente terza in classifica. Un altro match tutto da vivere e da gustare, dal pronostico quanto mai incerto e che promette emozioni. Il giorno dopo, Elena Ciuffoli, Guzzoni e Zanetti saliranno a Montegrotto Terme per il raduno della Nazionale under 20. Dal 4 al 12 luglio, le azzurrine di coach Piazza saranno protagoniste agli Europei in Lituania. Intanto, è stato ufficializzato lo slittamento a mercoledì 25 marzo della trasferta della E-Work ad Alcamo.