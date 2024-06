La E-Work con Reichert è quasi al completo

Mercato manfredo alla volata finale. Ieri la E-Work ha ufficializzato la firma dell’ala tedesca Marie Reichert, che andrà a coprire il reparto lunghe assieme all’americana Jackson e alle giovani di belle speranze Fantini e Jakpa. Classe 2001, alta 1.85, uscita dal college Old Dominion University, Reichert è attualmente impegnata con la nazionale tedesca di 3x3 in vista delle prossime Olimpiadi. A Faenza giocherà con la maglia numero 6 e sarà destinata al quintetto titolare. Dovrà far valere le proprie doti di dinamismo, intraprendenza e velocità, che hanno convinto dirigenza e staff tecnico della E-Work a ingaggiarla.

La rosa manfreda è di fatto completa: in questi giorni verranno ufficializzate Brzonova, Jackson e probabilmente la seconda americana, la 31enne Fondren, che sarà anche l’unica over 30 a disposizione di coach Seletti. Dopo di lei, le più esperte sono Franceschelli e Porcu, entrambe del ‘97, mentre tutte le altre sono nate nel nuovo millennio: Reichert e Jackson 2001, Turel 2002, Roumy 2003, Jakpa 2004, Cappellotto e Fantini 2005, Brzonova 2006.

Con le rinunce ufficiali alla serie A1 di Ragusa e Bologna e quella quasi certa di Roma, il campionato sarebbe ridotto a undici: Venezia, Schio, Geas, Campobasso, San Martino di Lupari, Sassari, Faenza, Brescia, Battipaglia e le neopromosse Alpo e Derthona. Si va verso il ripescaggio di Milano (più complicato quello di Udine e San Giovanni Valdarno, finaliste dei play-off di A2), con Fip e Lbf ancora una volta costrette a smentire loro stesse.

