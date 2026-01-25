La E-Work con grande fatica passa sul campo di Ancona (45-59)

MONEYGO ANCONA-E-WORK FAENZA 45-59

MONEYGO ANCONA: Pierdicca 3, Fiorotto 14, Pelizzari 2, Zanetti L. 4, Bremaud 15, Mbaye 1, Dell’Olio, Nardoni 6, Cotellessa, Troiano ne, Torelli. All.: Piccionne.

E-WORK FAENZA: Brzonova 5, Zanetti M. 12, Ciuffoli E. 8, Guzzoni 6, Onnela 12, Ciuffoli C. 7, Ronchi 9, Milanovic ne, Cosaro ne, Cappellotto. All.: Seletti.

PARZIALI: 9-13, 23-26, 37-41.

Per 36 minuti è stata una partita combattuta, brutta, sporca, con bassissime percentuali, poi la E-Work ha infilato un paio di canestri che le hanno permesso di allungare definitivamente sul campo di Ancona.

Le padrone di casa hanno tirato col 24%, Faenza ha risposto col 32%, ma è stata sempre avanti. Ma con le polveri bagnate, non è stata mai possibile una vera e propria fuga da parte della squadra di Seletti.

Si parte con la E-Work avanti 13-4 anche grazie alla mano quadra delle avversarie che trovano il primo canestro della partita (l’unico del primo quarto) dopo sette minuti. Il leit motiv si ripropone nel secondo quarto, con Faenza che prova a scappare con la tripla di Caterina Ciuffoli e il 2+1 di Onnela (13-20), ma Ancona ricuce ancora e all’intervallo chi viaggia è avanti di soli 3 punti.

Si riparte col primo e unico pareggio del match a quota 26 sulla tripla di Bremaud, poi la E-Work riprende in mano la partita e torna nuovamente a +9 (30-39) con Guzzoni. Ma anche in questo caso Faenza si blocca, Ancona piazza un 7-0 e si arriva alla volata senza un vero padrone. Nell’ultimo periodo le romagnole segnano pochissimo, ma le marchigiane praticamente mai, così sul 41-45 Faenza approfitta della situazione e scappa via con tre bombe di Ronchi, Elena Ciuffoli e Onnela che mettono la partita in ghiaccio.

