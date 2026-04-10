La dirigenza del Faenza Basket Project: “Trattative in corso per rinforzare la società e rispettare gli impegni”

Dopo la lettera di allarme di giocatrici e staff sui ritardi nei pagamenti, la dirigenza del Faenza Basket Project non nasconde le difficoltà e ribadisce il suo impegno per rinforzare la società cercando nuove forze in campo a sostegno della proprietà attuale.

“Alla luce di quanto pubblicato nella giornata dell’8 aprile sugli organi di stampa locali - si legge in una nota - e sui social, la società Faenza Basket Project ritiene opportuno specificare che in questi mesi, come negli anni trascorsi, si è sempre impegnata al massimo delle proprie possibilità economico-finanziarie per cercare di rispettare tutti gli impegni contrattuali assunti, con i fornitori, con gli atleti, con lo staff e con le strutture federali. Purtroppo, gli anni di serie A1, coincisi con un periodo socio-economico molto complicato anche per la città stessa, hanno fatto in modo che fosse sempre più difficile reperire risorse adeguate di supporto, sia per l’attività della squadra senior, sia per tutto il settore giovanile (attività, entrambe, di cui siamo particolarmente fieri). La Società ha portato a Faenza il meglio del basket nazionale femminile, con una partecipazione di pubblico considerevole e una visibilità anche mediatica rilevante; questo grazie al lavoro, alla passione, all’impegno fisico ed economico personale, nonché alla dedizione completa a questo progetto, da parte dei soci e di tutti i volontari, senza il cui impegno, unitamente a quello dello staff, sarebbe stato impossibile il raggiungimento di tali importanti risultati”.

“Questo impegno - continua la nota - è consistito anche nel reperire risorse economico-finanziarie necessarie allo sviluppo del nostro progetto. Per tale motivo, un grandissimo ringraziamento va a tutti gli sponsor che ci hanno affiancato in questi anni. Va ulteriormente precisato che la dirigenza non ha mai negato un dialogo costruttivo con lo staff e le atlete, così come confermiamo, pure in questa sede, che recentemente sono iniziate trattative, tuttora in corso, che confidiamo possano consentire il rispetto di tutti gli impegni di cui sopra, in quanto tutti i soci di FBP sono i primi ad essere consapevoli delle difficoltà che lo staff e le giocatrici stanno vivendo in questi ultimi mesi. Stiamo pertanto considerando con assoluto senso di responsabilità e con opportuna consulenza legale le proposte ricevute e confidiamo che le trattative possano presto portare a un risultato condiviso, nell’interesse della pallacanestro faentina, sia senior sia giovanile.