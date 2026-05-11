L’Alpo si conferma bestia nera e per la E-Work non c’è scampo (73-59)

ALPO VILLAFRANCA 73 E-WORK FAENZA 59 ALPO VILLAFRANCA: Peresson 15 (3/11, 1/5), Parmesani 6 (1/10, 0/1), Rainis 11 (3/7, 1/2), Soglia 15 (4/8, 0/2), Gregori 8 (1/4, 2/6), Rosignoli 15 (2/4, 3/4), Grisi, Furlani (0/1 da tre), Reschiglian 3 (0/1, 1/2), Mancini. All.: Soave. E-WORK FAENZA: Brzonova 4 (0/4, 1/4), Zanetti 5 (2/5, 0/1), Cosaro 6 (3/5, 0/2), Guzzoni 8 (0/3, 2/5), Onnela 24 (8/12, 1/6), C. Ciuffoli (0/3), Ronchi 12 (3/7, 1/8), Milanovic ne, E. Ciuffoli (0/2, 0/1), Cappellotto. All.: Seletti. ARBITRI: Rubera e Chiarugi. PARZIALI: 17-13, 36-26, 62-43. TIRI LIBERI: Alpo 21/23, E-Work 12/19. TIRI DA TRE PUNTI: Alpo 8/23, E-Work 5/27. Stop da finale. L’Alpo si conferma bestia nera della E-Work, a cui infligge la terza sconfitta in tre partite. Questa, vista l’importanza della posta in palio, è certamente la più pesante. Decisiva la serie di bombe con cui le padrone di casa indirizzano il match sui binari voluti, per poi amministrarlo con altre armi, esperienza e cinismo. Stavolta cuore e orgoglio non bastano a Faenza, apparsa affaticata.

Botta e risposta

Avvio equilibrato, spezzato dalle triple di Gregori e Peresson (10-6 al 5’). Dopo il 14-7 firmato Soglia, Ronchi e Cosaro riavvicinano le manfrede, ma altre due bombe, questa volta di Rosignoli e Reschiglian, sono miele per l’Alpo (20-13 al 12’). Il festival delle triple premia anche la E-Work, che con Brznova e Guzzoni si rifà sotto (21-20 al 14’).

Fuga decisiva