Figuraccia E-Work: affonda a Schio segnando 37 punti senza tirare liberi

Famila Schio-E-Work Faenza 90-37

FAMILA SCHIO: Juhasz 19, Sivka 13, Verona 4, Parks 11, Keys 11, Bestagno 5, Sottana 6, Crippa 5, Penna 10, Reisingerova 6. All.: Dikaioulakos.

E-WORK FAENZA: Franceschelli 10, Niemojewska 2, Tagliamento 2, Dixon 4, Brossmann 7, Edokpaigbe 6, Ciuffoli, Cvijanovic ne, Peresson 2, Spinelli 4, Grande. All.: Seletti.

ARBITRI: De Biase, Tirozzi, Corrias.

PARZIALI: 25-7, 50-23, 74-35.

TIRI LIBERI: Famila 13/16; E-Work 0/0.

C’è modo e modo per perdere e Faenza ha scelto il peggiore, pur al cospetto di uno squadrone come il Famila. Certo, Cvijanovic è una pedina troppo importante per Seletti e la sua assenza ha ulteriormente allargato il gap tra le due formazioni, ma non può essere un alibi per giustificare i numeri finali della manfrede.

Allora, la E-Work ha chiuso con appena 37 punti segnati, 90 subiti per un -53 finale. Non solo, nell’ultimo quarto le romagnole hanno segnato appena 2 punti e la cosa statisticamente clamorosa, è che non hanno tirato alcun libero nell’arco dei 40 minuti.

Nei primi cinque minuti la E-Work ha giocato alla pari, con Tagliamento a fissare la parità a quota 7. Poi però Schio ha cambiato marcia, ha infilato un parziale di 18-0 negli ultimi cinque minuti del parziale, che ha segnato il match. Faenza ha continuato a fare una gran fatica in attacco (27% al tiro, 1/9 di Peresson, 2/9 di Dixon) e il Famila ha potuto comodamente gestire tutti gli effettivi a sua disposizione toccando ripetutamente il massimo vantaggio. La E-Work ha atteso solo la sirena finale, con Spinelli che ha messo a segno l’unico canestro dell’ultimo quarto.