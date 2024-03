E-Work, un’altra sconfitta in volata (72-78)

E-Work Faenza-La Molisana Campobasso 72-78

E-WORK: Franceschelli 13 (3/4, 2/3), Edokpaigbe 7 (1/2 da tre), C. Ciuffoli ne, Cvijanovic ne, Tagliamento 19 (3/7, 3/8), Peresson 6 (2/8 da tre), Niemojewska 7 (2/3, 1/2), Spinelli 2 (1/2, 0/1), Grande ne, Dixon 10 (3/4, 0/1), Brossmann 8 (3/8, 0/3), E. Ciuffoli ne. All.: Seletti.

LA MOLISANA: Del Sole ne, Kunaiyi-Akpanah 12 (5/8), Narviciute, Kacerick ne, Trimboli 19 (7/7, 1/4), Giacchetti, Quinonez 8 (2/2, 0/2), Dedic 23 (7/14, 2/5), Srot ne, Morrison 6 (2/4, 0/1), Mistinova 10 (4/7, 0/4). All.: Sabatelli.

ARBITRI: Masi, Rodia, Ferrara.

PARZIALI: 18-15, 37-35, 54-55.

TIRI LIBERI: Faenza 15/19, Campobasso 15/22.

NOTE: Uscite per 5 falli Spinelli, Quinonez, Franceschelli. Tecnico a Morrison.

La E-Work non si sblocca. Ennesima sconfitta di misura per la squadra di Seletti che, ancora priva di Cvijanovic, cede il passo a una Molisana non trascendentale, ma sufficientemente spietata.