E-Work sommersa da una super Reyer

Reyer Venezia-E-Work Fenza 99-47

REYER VENEZIA: Smalls 8 (0/1, 2/5), Villa 16 (4/7, 2/2), Cubaj 16 (7/7), Fassina 6 (1/4, 1/3), Kuier 9 (3/5, 1/1), Logoh 3 (1/3 da tre), Nicolodi 10 (2/4, 2/3), Pan 6 (1/2, 1/3), Santucci 7 (1/5, 1/2), Mompremier 14 (7/10), Mohamud 4 (2/3, 0/2). All.: Mazzon.

E-WORK FAENZA: Franceschelli 6 (2/2 da tre), Fantini 6 (3/8), Fondren 13 (4/12, 0/2), Jakpa 2 (1/5), Roumy 8 (1/3, 2/8), Brzonova 3 (0/1, 1/4), Turel (0/3, 0/4), Cappellotto 4 (2/2, 0/2), Porcu 5 (1/3, 1/1), Scekic (0/4, 0/1). All.: Seletti.

ARBITRI: Del Santo, Bartoli e Morassutti.

PARZIALI: 21-8, 48-23, 75-35.

TIRI LIBERI: Reyer 10/16, E-Work 5/7.

TIRI DA TRE: Reyer 11/24, E-Work 6/24.

Venezia si conferma troppo forte per la E-Work, che in garauno dei quarti di finale subisce un pesantissimo passivo (99-47). L’obiettivo ora è provare a giocarsela nella seconda sfida di domenica al Pala Bubani ma dopo ieri sera è già chiaro che non sarà affatto facile.