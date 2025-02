E-Work: rinvio al 5 marzo, crociato rotto per Reichert

Le brutte notizie non arrivano mai sole e così, oltre alla conferma del match rinviato in casa Alpo, la E-Work è stata investita dall’esito della risonanza magnetica al ginocchio sinistro di Marie Reichert. Purtroppo, si è concretizzata l’eventualità più probabile e temuta: rottura del crociato, che per l’ala tedesca significa stagione finita e almeno sei mesi per il pieno recupero. «Ci stringiamo tutti attorno a Marie – dice il coach, Paolo Seletti – e le facciamo un enorme in bocca al lupo. È stata un giocatrice molto importante per noi, che ha mostrato grandi qualità. Era un punto di riferimento per la squadra, in un ruolo molto delicato. Vicino a canestro, ora saremo in sofferenza. Sono certo che dopo questa botta tornerà ai suoi livelli e magari anche più forte. Per cercare di compensare la sua assenza, le altre dovranno fare il classico passettino in più».

Sulla gara che si sarebbe dovuta disputare stasera e che è stata rinviata per l’indisponibilità del palazzetto di Villafranca (l’ufficialità è arrivata solo ieri intorno a mezzogiorno), Seletti la prende con filosofia. «Venivamo da un buon momento ed eravamo prontissimi per giocare. Ci dispiace non poterlo fare, però abbiamo acconsentito allo spostamento della partita perché in simili situazioni è giusto che le società si sostengano a vicenda, anche se questo non è sempre avvenuto nei nostri confronti. Alpo è una realtà onesta e genuina e quindi siamo andati incontro alla sua richiesta senza problemi». Il match verrà recuperato mercoledì 5 marzo alle 19, subito dopo la settimana di riposo della E-Work. «Non giocheremo fino al 23 febbraio, in casa del Geas. In questo ampio periodo, cercheremo di riempire nuovamente il serbatoio».

Bisognerà inventarsi qualcosa nel reparto lunghe, la zona più critica da inizio stagione. In carrellata, la delusione Jackson, il non facile inserimento di Parzenska, le difficoltà di Fantini, le attitudini encomiabili ma quasi esclusivamente difensive di Jakpa. Infine, il grave infortunio di Reichert, che sposterà inevitabilmente gli equilibri a sfavore di una E-Work comunque a un passo dalla grande impresa. I play-off non potranno avvicinarsi stasera, ma restano dietro l’angolo.

