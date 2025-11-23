E-Work, passo falso contro Cagliari (46-49)

E-WORK FAENZA – CUS CAGLIARI 46-49
E-WORK: Brzonova 6 (3/6, 0/3), Bazan 4 (2/4, 0/3), C.Ciuffoli 3 (0/1, 1/1), Nori 2 (0/3), Georgieva 10 (4/7, 0/6), Zanetti 2 (1/2), Cosaro ne, E.Ciuffoli ne, Cappellotto 3 (1/4 da tre), Guzzoni (0/4 da tre), Onnela 16 (5/11, 2/4). All.: Seletti.
CUS CAGLIARI: Nasraoui 10 (5/8, 0/1), Piedel ne, Bovenzi 2 (0/6, 0/7), Poddighe ne, Caldaro 2 (1/2), Reggiani 4 (2/4), Granzotto 16 (4/8, 1/4), Peric 15 (6/12, 1/2), Gagliano, Cassai ne, Salvemme (0/3), Corso ne. All.: Xaxa.
ARBITRI: Antimiani e Uncini.
PARZIALI: 19-17, 30-19, 37-36.
TIRI LIBERI: Faenza 4/6, Cagliari 7/8.
Al termine di 40’ tirati e combattutissimi, la E-Work cede il passo al Cus Cagliari, che alla fine della fiera espugna il Bubani con merito (46-49). I timori della vigilia, dunque, si concretizzano pienamente