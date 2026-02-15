E-Work, missione compiuta sul campo del fanalino Treviso (48-77)

TREVISO 48

E-WORK FAENZA 77

TREVISO: Bocchetti 11, Buranella 3, Baron 7, Jacquot 12, Nicora 15. Ne: Streri, Franceschini, Prete, Camara F., Camara Z., Falenczyk. All.: Conte.

E-WORK: Brzonova 15, Zanetti 15, Ciuffoli E. 4, Guzzoni 10, Onnela 19, Ciuffoli C. 4, Ronchi 4, Milanovic 2, Corsaro 2, Cappellotto 2. All.: Seletti.

arbitri: Giuliani e Di Luzio.

parziali: 14-26, 26-52, 35-69.

La E-Work non si distrae e continua il suo percorso di crescita passando agevolmente sul campo del fanalino Treviso.

Fin dalla palla a due Faenza ha tenuto il controllo dell’incontro: la coppia Zanetti-Onnela firma i primi 10 punti di chi viaggia, in totale saranno 18 (con il 5/5 del pivot) in un primo quarto che la E-Work chiude con un robusto +12.

Le triple di Guzzoni e Brzonova aprono il secondo periodo, ma soprattutto arriva un parziale di 12-0 che indirizza definitivamente la partita sulla sponda romagnola. Il match infatti diventa un susseguirsi di massimi vantaggi per le manfrede che vanno al riposo sul +26 doppiando le padrone di casa: tre giocatrici già in doppia cifra nei primi venti minuti e coach Seletti che ha utilizzato tutte le giocatrici a sua disposizione (e tutte sono andate a bersaglio), mentre curiosamente il tecnico veneto Conte ha giocato tutti i 40’ con le cinque giocatrici scese in campo alla palla a due. Di fatto la ripresa diventa il più classico dei garbage time, anche perché il trio Onnela-Zanetti-Brzonova spinge subito sull’acceleratore e il massimo vantaggio si aggiorna sul +36 (33-69) poi nell’ultimo periodo Faenza tira il fiato ma chiude comunque a +29.

