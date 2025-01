E-Work, due punti che valgono doppio

E-WORK FAENZA – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 73-58

E-WORK: Franceschelli 7 (2/3, 1/2), Brzonova ne, Turel 8 (1/2, 2/5), Reichert 19 (7/17, 0/2), Fantini, Fondren 17 (6/14), Parzenska 8 (2/3, 1/1), Cappellotto, Jakpa 2 (1/1), Roumy 10 (5/12, 0/8), Porcu 2 (1/1, 0/2). All.: Seletti.

BANCO DI SARDEGNA: Nieddu ne, Gonzales 10 (1/6, 2/5), Carangelo 4 (0/3, 1/5), Toffolo 6 (1/2, 1/3), Natali 7 (2/3, 1/4), Pastrello 3 (1/4), Taylor 25 (7/11, 1/3), Diallo Dieng 1 (0/3), Grattini 2 (1/2, 0/2), Trampana ne. All.: Restivo.

ARBITRI: Moretti, Puccini, Agnese.

PARZIALI: 23-22, 40-35, 60-50.

TIRI LIBERI: Faenza 11/15, Sassari 14/19.

La E-Work stringe in difesa e non molla di un centimetro in campo e brinda a due punti che valgono doppio.