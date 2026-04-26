E-Work, colpaccio a Milano in garauno (53-67)

SANGA MILANO 53

E-WORK FAENZA 67

SANGA: Toffali 14, Nespoli 11, Bestagno 9, Tava 3, Olson 9, Guarneri 5, Allievi 2, Barberis, Colombo ne, Marinkovicv ne, Sordi ne, Gorobica ne. All.: Pinotti.

E-WORK: Brzonova 10, Zanetti, Cosaro 5, Guzzoni 11, Onnela 25, Ciuffoli C. 6, Ronchi 8, Milanovic ne, Ciuffoli E. 2, Cappellotto. All.: Seletti.

ARBITRI: Licari, Silvestri.

PARZIALI : 19-16, 30-30, 40-54.

Grande partenza nella serie contro Milano per la E-Work Faenza che con un terzo periodo autoritario mette nell’angolo la Sanga. Un successo che se sarà replicato mercoledì sera al Bubani porterà la formazione di Seletti al turno successivo della post season.

Si segna poco in avvio, Faenza sale 5-0 e per il primo canestro delle padrone di casa bisogna attendere il 4’. Poi è Faenza a bloccarsi segnando solo un paio di canestri in sei minuti, per poi riprendersi verso la fine del primo quarto che le milanesi chiudono avanti 19-16.

Male per le manfrede l’avvio della seconda frazione, con Milano che trova la doppia cifra di vantaggio sul 26-16 e allunga sul 29-18 con la tripla di Bestagno. Qui però l’attacco delle padrone di casa si blocca completamente: un solo punto dalla lunetta negli ultimi 6 minuti del secondo periodo e la E-Work va a impattare con 4 punti di Ronchi e due triple di Brzonova e Onnela. L’incredibile black-out di Milano prosegue inesorabilmente anche nel terzo periodo e Faenza continua a imperversare, con Onnela scatenata fino al massimo vantaggio del 31-47. La partita adesso per la squadra romagnola si mette in discesa: la Sanga prova a rientrare in partita, ma il +14 a fine terzo quarto è garanzia di vittoria per Faenza. Nell’ultimo quarto Milano scende anche sot-to la doppia cifra di svantaggio (48-57) ma la E-Work non trema e porta a casa una vittoria d’oro.

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