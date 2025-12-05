E-Work, che serataccia contro Alcamo (58-60)

E-WORK FAENZA-ALCAMO 58-60
E-WORK: Brzonova 7 (0/1, 2/5), Bazan 3 (0/4, 1/5), C. Ciuffoli 6 (1/4, 1/3), Nori 2 (1/2), Georgieva 23 (7/13, 2/4), Milanovic ne, Zanetti 3 (1/3), E. Ciuffoli ne, Cappellotto (0/1, 0/1), Guzzoni 2 (1/3, 0/1), Onnela 12 (5/8, 0/4). All.: Seletti.
ALCAMO: Caliendo, Nikolic 21 (7/14, 1/2), Tempia 2 (0/1, 0/1), Mitreva 2 (1/3, 0/2), Verano Fores 6 (1/2, 1/2), Russo 14 (2/7, 2/8), Vella 5 (2/6, 0/2), Thiam (0/1), Sarni, Nielacna 10 (4/5, 0/1). All.: Serpico.
ARBITRI: Esposito e Guercio.
PARZIALI: 17-13, 31-23, 46-47.
TIRI LIBERI: Faenza 8/14, Alcamo 14/18.
Disastro al Bubani. Di fronte a pochi intimi, una E-Work irriconoscibile cede il passo ad Alcamo e abbandona la speranza di agguantare il quarto posto. Le siciliane vincono (prima volta in trasferta, seconda in stagione) con pieno merito e le indagini di Serpico incastrano le faentine.