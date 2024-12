E-Work, che rabbia: San Martino si salva sulla sirena e vince ai supplementari

SAN MARTINO-E-WORK FAENZA 80-75

SAN MARTINO DI LUPARI: Simon 15, D’Alie 19, Cvijanovic 8, Gilli, Robinson 6, Guarise 6, Cedolini 1, Scuizzato ne, Del Pero 16, Piatti 9, Bickle. All.: Piazza.

E-WORK: Brzonova 3, Reichert 21, Fondren 17, Parzenska 2, Roumy 26, Franceschelli, Milanovic ne, Turel 2, Fantini, Cappellotto, Jakpa 4, Porcu. All.: Seletti.

ARBITRI: Moretti, Giovannetti, Luchi.

PARZIALI: 17-17, 36-36, 53-51, 69-69.

TIRI LIBERI: San Martino 19/26; E-Work 12/18.

Il tiro della vittoria di Fondren a 5” dalla fine dei tempi regolamentari non entra, si va all’overtime dove la E-Work segna due soli canestri dal campo ed esce sconfitta da San Martino di Lupari. Rimpianti sì per le romagnole che hanno avuto Fondren e Reichert da 38 punti e 26 rimbalzi in coppia e una Roumy da 26 punti.