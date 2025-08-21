Coach Seletti crede nella E-Work: “In A2 possiamo toglierci delle soddisfazioni”

Il nuovo capitano sarà Alice Nori, 32 anni, di gran lunga la più navigata del gruppo. «Una scelta dettata da questioni anagrafiche e di esperienza nella categoria, dove ha vinto e stravinto (con Crema ha conquistato 5 coppe Italia e una promozione in A1, ndr)». Come vice è stata designata un’altra Alice, Cappellotto. «Ha solo 20 anni, ma anche la più lunga militanza a Faenza». Al raduno di oggi mancheranno Julia Bazan che, impegnata fino a ieri nel 3x3 con la nazionale polacca, raggiungerà le compagne martedì prossimo e Ivona Scekic, alle prese con gli esami di maturità nella sua Slovenia. Motivo per il quale dal 14 al 27 settembre lascerà temporaneamente il raduno Lilli Onnela, che si diplomerà in Finlandia. Prima uscita ufficiale della E-Work il 6 settembre, in amichevole a Rovigo.© RIPRODUZIONE RISERVATA