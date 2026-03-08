Basket A2 donne, fantastica E-Work Faenza: settima vittoria di fila

E-WORK FAENZA-ALPERIA BOLZANO 63-59
E-WORK: Brzonova 8 (2/4, 0/3), C. Ciuffoli 8 (3/6, 0/1), Ronchi 9 (2/11, 1/6), Milanovic ne, M. Zanetti 17 (7/8, 1/1), Cosaro, E. Ciuffoli (0/2, 0/1), Cappellotto, Guzzoni 5 (1/4, 1/2), Onnela 16 (5/10, 0/1), Ceroni ne. All.: Seletti.
BOLZANO: Cecili 4 (2/4, 0/6), Schwienbacher 5 (1/3, 1/3), Malintoppi, Egwoh 14 (6/12, 0/1), Tau ne, Gualtieri 7 (2/6, 1/1), Manzotti 13 (3/5, 2/11), Koleva 13 (2/5, 3/4), Bonato ne, Zaman ne, Toffolo 3 (1/3, 0/1). All.: Romano.
ARBITRI: Antimani e Uncini.
PARZIALI: 12-20, 23-32, 46-41
TIRI LIBERI: Faenza 14/18, Bolzano 4/4.
Magnifica E-Work. Risale dal 23-34 di inizio terzo quarto, poi piega in volata Bolzano e centra la settima vittoria di fila.