Basket A2 donne, fantastica E-Work Faenza: settima vittoria di fila

E-Work Faenza Basket
  • 08 marzo 2026
Foto Mauro Monti Mmph
Foto Mauro Monti Mmph

E-WORK FAENZA-ALPERIA BOLZANO 63-59

E-WORK: Brzonova 8 (2/4, 0/3), C. Ciuffoli 8 (3/6, 0/1), Ronchi 9 (2/11, 1/6), Milanovic ne, M. Zanetti 17 (7/8, 1/1), Cosaro, E. Ciuffoli (0/2, 0/1), Cappellotto, Guzzoni 5 (1/4, 1/2), Onnela 16 (5/10, 0/1), Ceroni ne. All.: Seletti.

BOLZANO: Cecili 4 (2/4, 0/6), Schwienbacher 5 (1/3, 1/3), Malintoppi, Egwoh 14 (6/12, 0/1), Tau ne, Gualtieri 7 (2/6, 1/1), Manzotti 13 (3/5, 2/11), Koleva 13 (2/5, 3/4), Bonato ne, Zaman ne, Toffolo 3 (1/3, 0/1). All.: Romano.

ARBITRI: Antimani e Uncini.

PARZIALI: 12-20, 23-32, 46-41

TIRI LIBERI: Faenza 14/18, Bolzano 4/4.

Magnifica E-Work. Risale dal 23-34 di inizio terzo quarto, poi piega in volata Bolzano e centra la settima vittoria di fila.

