Basket A1 donne, la E-Work senza paura nella tana della regina

Tra la via Emilia e il futuro. Reduce dalla prima vittoria in campionato, oggi la E-Work di Paolo Seletti sale a Bologna in un derby dal pronostico apparentemente chiuso (PalaDozza ore 15).

«In questo momento - dice il coach delle faentine - la Virtus è la squadra più in forma e più forte d’Italia, la favorita numero uno alla conquista dello scudetto, che sta facendo benissimo anche in Europa. Subito dopo viene Venezia, che affronteremo domenica prossima. Sulla carta non c’è storia, ma avevamo promesso di non “sbragare” mai e quindi anche a Bologna proveremo a giocarcela cercando di rimanere in partita il più a lungo possibile e sperimentare delle cose che si serviranno nei prossimi scontri diretti».

Si riparte dai due punti

La vittoria di Milano è un bel punto di partenza per guardare al futuro con ottimismo. «Ci ha aiutato a capire che la strada intrapresa è quella giusta e ci ha dato la consapevolezza di poter essere competitivi in questo campionato, nuovo per molte ragazze. Abbiamo fatto una buona gara collettiva, attenta per 40’ ed efficace su entrambi i lati del campo, cose che non ci erano riuscite prima».

Due passi avanti in una volta sola. «C’è ancora tanto da fare, ma i segnali e le risposte sono incoraggianti. Diverse giocatrici sono in crescita, Spinelli ha più minuti delle gambe e stiamo lavorando per completare l’inserimento di Booker, che è il tassello più lontano per vedere realizzata la composizione del nostro puzzle».

Un rullo compressore

Se a Milano il collettivo è stato fondamentale, oggi non se ne potrà proprio prescindere. «Bologna ha due quintetti base. Accanto a Zandalasini e Dojkic, sono arrivate straniere più funzionali all’identità e agli equilibri della squadra rispetto a quelle degli anni scorsi. Mi piace parecchio Pasa, play giovane, molto dotato e in grandissima ascesa, che si sta ritagliando un ruolo da protagonista. Cercheremo di giocare una partita tattica, controllando i ritmi e facendo viaggiare velocemente la palla. Affrontare la Virtus a viso aperto sarebbe un suicidio».

Nel palcoscenico sempre affascinante di piazzale Azzarita, la E-Work sarà accompagnata da un nutrito numero di tifosi. Come sempre, il match potrà essere seguito su Lbf tv, mentre finalmente Federazione e Lega basket femminile hanno raggiunto l’accordo con la Rai per la trasmissione in chiaro, sul canale RaiSport 58, di una partita della stagione regolare e dei play-off scudetto. Si parte stasera con Campobasso-Ragusa.