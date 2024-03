Basket A1 donne, E-Work battuta sulla sirena: ora restano solo i play-out

E-WORK FAENZA-RAGUSA 64-66

E-WORK: Franceschelli (0/1, 0/1), Ciuffoli ne, Niemojewska (0/2, 0/1), Cvijanovic 9 (3/6, 1/5), Tagliamento 21 (3/4, 5/7), Peresson 8 (1/3, 2/5), Gori ne, Spinelli 8 (2/4, 0/2), Grande ne, Dixon 14 (5/9), Brossmann 4 (1/6, 0/2). All.: Seletti.

PASSALACQUA RAGUSA: Thomas 17 (4/10, 2/4), Spreafico 13 (3/4, 2/7), Di Fine ne, Milazzo 2 (1/1), Jakubcova 5 (1/1, 1/5), Pastrello, Juskaite 11 (3/6, 1/3), Miccoli 7 (1/4, 1/3), Chidom 11 (4/10), Nikolic (0/1). All.: Lardo.

ARBITRI: Cassina, Lupelli, Frosolini.

PARZIALI: 24-13, 40-28, 49-51.

TIRI LIBERI: Faenza 10/10, Ragusa 11/14.

Ennesima replica del solito film. Una E-Work quasi perfetta per 20 minuti, impeccabile in difesa e precisa in attacco, all’inizio del secondo tempo cede di schianto, è sul punto di alzare bandiera bianca, con coraggio si rianima, ma si arrende ancora sull’ultima sirena. Stavolta il ferro sputa fuori la buona tripla di Cvijanovic e la squadra di Seletti si ritrova con un altro pugno di mosche in mano.. Ora a Faenza non resta che pensare ai play-out.