A1 donne: E-Work, si fa sul serio ma Battipaglia è un cliente tosto

Vietato sbagliare. La E-Work torna a fare sul serio: dopo lunghe settimane di anticamera, oggi scattano i play-out e al Bubani arriva una Battipagliese in gran spolvero (ore 18).

«Gara uno sarà la sfida chiave di questa serie - dichiara coach Paolo Seletti - loro arrivano con molto slancio e noi dovremo respingerle con decisione. Ci teniamo a partire con il piede giusto, sia perché vogliamo tornare alla vittoria davanti al nostro pubblico, sia perché in caso di sconfitta riaggiustare la serie diventerebbe assai complicato. Battipaglia non è più la squadra materasso della prima metà del campionato, ha vinto tre delle ultime sette partite e nell’ultima giornata s’è presa lo scalpo di Ragusa che poi ha esordito nei play-off vincendo a Bologna».

Le campane sono uscite rafforzate dal mercato di riparazione e hanno risalito la china, agguantando il 12° posto a scapito di Milano che pure aveva vinto i due scontri diretti. «Ora hanno un quintetto solido, dove attorno ai fari interno-esterno Ferrari e Johnson ci sono giocatrici di livello: Seka, che contro di noi ha sempre fatto bene, il play francese Domenger e la lunga Yurkevichus, bravissime nel lavoro sporco, estremamente utili e funzionali alla causa. Si è rinforzata anche la panchina, con l’ex Policari e una giocatrice molto aggressiva come Smorto, reduce dall’esperienza nel campionato tedesco. In generale, Battipaglia è una squadra da play-out, che punta parecchio sulla fisicità e l’agonismo e che non ha paura di metterti le mani addosso. Ecco perché dovremo vincere la partita delle energie, richiamando quelle forze che finora ci sono mancate: capacità di combattere, arrivare per prime sul pallone, mantenere la necessaria continuità emotiva. Mi aspetto una sfida equilibrata e tirata, come lo sono state quelle della stagione regolare (64-63 per Faenza al Bubani, 71-67 per Battipaglia in terra campana, ndr) dove a un certo punto la voglia e l’agonismo prevarranno sulla tecnica e la tattica. Abbiamo comunque preparato la partita con estrema cura e dovremo seguire strettamente il piano gara».

La E-Work è annunciata al completo e Seletti confida molto nelle sue pedine migliori. «Le rotazioni non mancheranno, ma cavalcheremo in maniera netta le giocatrici che dimostreranno di essere più presenti, più in palla».

Garadue è in programma giovedì a Battipaglia (ore 19), eventuale bella domenica prossima nuovamente al Bubani (ore 18).