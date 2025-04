E-Work Faenza eliminata: al ‘Bubani’ vince la Reyer Venezia 51-67

Niente da fare per l’E-Work Faenza contro l’Umana Reyer Venezia. Le lagunari vincono il secondo match dei quarti di finale con un definitivo 51-67. Una sconfitta che decreta, così, la fine anticipata della stagione per le ragazze di coach Paolo Seletti. Complice anche il risultato della prima partita tra le due squadre, giocata al ‘Taliercio’ di Marghera, che ha visto trionfare sempre le venete per 99-47.

Non è basta nemmeno la prestazione di altissimo livello di Sara Roumy, capace di chiudere il match con un totale di 30 punti personali. Per la Reyer miglior realizzatrice è stata Matilde Villa, classe 200: 16 punti.