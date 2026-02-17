È tornata la vera Dole? Solo il derby di Pesaro potrà dare la risposta

Undici giocatori a ruotare, dieci a referto, 50 rimbalzi, sette biancorossi a sfornare assist, ma soprattutto ognuno pronto a fare una corsa per il compagno incitarlo, rincuorarlo dopo un errore. In una parola, una Dole nuovamente squadra.
E non è un caso che dopo cinque partite da quattro sconfitte con 460 punti incassati (media schizzata addirittura a 92 nella serie horror), Forlì sia stata tenuta a stecchetto a quota 63 e il Flaminio sia tornato a esultare dopo tre ko interni.
In un derby, come ha detto nel dopo gara Dell’Agnello il 13° vinto su 14 negli ultimi due anni. Roba da mille scongiuri visto che domenica prossima arriva il 15° nell’astronave di Pesaro e nella tana della capolista. E’ il momento della verità, un successo vorrebbe dire aggancio con lo 2-0 negli scontri diretti e (Fortitudo a parte) le altre big Brindisi, Verona e Scafati da affrontare sul parquet amico a cavallo della Final Four di Coppa Italia in calendario sempre a Rimini.