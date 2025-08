Dole, ecco il programma della pre-season

La Dole Basket Rimini ha ufficializzato il suo pre-campionato. Venerdì 8 il raduno ufficiale sulla pista dello stadio Romeo Neri alle 17,30. In quest’occasione i tifosi biancorossi saranno i benvenuti per assistere alla prima sessione della preparazione. Mercoledì 20 primo test amichevole contro la Virtus Imola, sede e orari sono in via di definizione. Sabato 23 altro test al Flaminio con i Raggisolaris Faenza (orario da definire, accesso libero). Martedì 26 al Flaminio la Dolesfiderà la neopromossa Roseto (orario e modalità di accesso verranno comunicate a ridosso del match). Sabato 30 scrimmage contro Pesaro a porte chiuse. Domenica 7 settembre Memorial Bertolazzi, ospite in Toscana di Pistoia.