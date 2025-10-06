Derby Tema Faenza-OraSì Ravenna: biglietti e regole per la prevendita della gara di domenica 12 ottobre

Per motivi di ordine pubblico, la Questura ha stabilito modifiche alla vendita dei tagliandi in vista della partita di domenica 12 ottobre tra Tema Sinergie e OraSì Ravenna in programma alle 18 al Pala Cattani.

Per i tifosi di Faenza la prevendita sarà da lunedì a venerdì, dalle 16.30 alle 19.30, al Campus. Sabato dalle 9.30 alle 12.30 in sede in via Nazario Sauro e domenica al PalaCattani a partire dalle 17. Non ci sarà la vendita on line.

Per i tifosi di Ravenna, la vendita è solo online sul circuito LiveTicket fino alle 19 di sabato 11 ottobre. Non sarà aperta la vendita il giorno della partita.