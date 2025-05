Derby RivieraBanca-Unieuro: via alle prevendite per le prime due gare a Rimini, gara-1 in diretta su Rai Sport

Sono già disponibili i biglietti per Gara 1 e Gara 2 delle semifinali playoff, nelle quali la Rivierabanca Rimini sfiderà l’Unieuro Forlì nel derby di Romagna. Rivierabanca Rimini giocherà al Flaminio le prime due partite delle semifinali: Gara 1 è prevista per domenica 25 maggio alle 18:00 (diretta Rai Sport), mentre Gara 2 sarà martedì 27 maggio alle 20:30.

I tagliandi sono già in vendita attraverso i consueti canali. In sede giovedì e venerdì dalle 10 alle 19 (orario continuato), nelle rivendite autorizzate (Tabaccheria Pruccoli, Tabaccheria T’Immagini e Millennium Bar) nei giorni ed orari di apertura. La vendita dei biglietti per i settori di casa sarà riservata ai residenti nella provincia di Rimini. Per procedere con l’acquisto sarà necessario esibire un documento d’identità recante l’indicazione della residenza. Non sarà attivata la vendita online dei biglietti.