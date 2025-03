Derby Andrea Costa-Virtus, sale l’attesa: settore ospiti tutto esaurito

L’attesa sta per finire. Dopo un weekend di pausa finalmente si torna a giocare e si torna in campo per il derby di Imola tra Up Andrea Costa e Neupharma Virtus Imola. La stracittadina, in programma domenica 23 marzo alle ore 18 al PalaRuggi, è valida per la 33ª giornata del campionato di Serie B Nazionale. I biglietti riservati ai tifosi virtussini sono già stati polverizzati nelle scorse ore e di conseguenza la prevendita in programma nella giornata di oggi presso la sede è stata annullata. Giocando “in casa” l’Up Andrea Costa, ricordiamo inoltre che ai sostenitori di fede giallonera sarà riservato il settore ospiti del PalaRuggi ed, essendo già sold out, naturalmente non sarà possibile acquistare i tagliandi nemmeno il giorno stesso della partita. I tifosi Virtus potranno accedere dall’entrata principale della piscina comunale.