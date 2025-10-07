Derby Andrea Costa-Virtus: biglietti e ingressi, ecco le disposizioni per i tifosi

L’Up Andrea Costa Imola comunica le modalità di accesso e di acquisto dei biglietti in vista del derby in programma sabato 11 ottobre alle 20:30 al PalaRuggi contro la Virtus Imola.

Tutti i tifosi biancorossi potranno acquistare il biglietto per la stracittadina nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Mercoledì e giovedì, i tifosi potranno recarsi negli uffici di UP in via Selice 211 a Imola, mentre venerdì la prevendita si terrà al PalaRuggi. A partire da sabato (giorno della partita), i tifosi dell’Andrea Costa potranno acquistare i biglietti residui anche online sul sito di TicketOne. Per quanto riguarda il pubblico giallonero, la vendita dei biglietti per il settore ospiti sarà gestita dalla società Virtus Imola.