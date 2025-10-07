Derby Andrea Costa-Virtus: biglietti e ingressi, ecco le disposizioni per i tifosi

Basket
  • 07 ottobre 2025
Foto Mauro Monti MMph
Foto Mauro Monti MMph

L’Up Andrea Costa Imola comunica le modalità di accesso e di acquisto dei biglietti in vista del derby in programma sabato 11 ottobre alle 20:30 al PalaRuggi contro la Virtus Imola.

Tutti i tifosi biancorossi potranno acquistare il biglietto per la stracittadina nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Mercoledì e giovedì, i tifosi potranno recarsi negli uffici di UP in via Selice 211 a Imola, mentre venerdì la prevendita si terrà al PalaRuggi. A partire da sabato (giorno della partita), i tifosi dell’Andrea Costa potranno acquistare i biglietti residui anche online sul sito di TicketOne. Per quanto riguarda il pubblico giallonero, la vendita dei biglietti per il settore ospiti sarà gestita dalla società Virtus Imola.

Modalità di accesso

Come di consueto in occasione dei derby, la tifoseria organizzata Onda d’Urto Imola avrà un ingresso riservato dal lato Strike, mentre i sostenitori di fede virtussina in possesso di un tagliando per il settore ospiti dovranno accedere al palazzetto passando dall’ingresso della piscina comunale. Le porte del PalaRuggi apriranno alle ore 19:00.

Orari biglietteria

La biglietteria sarà aperta il giorno della partita esclusivamente per i tifosi di casa, a partire dalle ore 18:30. In quell’occasione, gli abbonati che non hanno assistito alla prima partita casalinga dell’Andrea Costa Imola potranno ritirare il loro abbonamento all’ingresso.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui