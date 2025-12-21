Denegri dà spettacolo e il derby del Palafiera è di Rimini (77-86) VIDEO GALLERY

Unieuro Forlì - Dole Rimini 77-86 (19-18; 22-21; 22-20; 14-27)

UNIEURO FORLÌ: Tavernelli 4, Pepe 11, Harper 16, Gaspardo 15, Stephens 18, Pinza, Aradori 7, Masciadri 6, Gazzotti, Del Chiaro n.e., Bonomi n.e., Berluti n.e. All.: Antimo Martino.

DOLE RIMINI: Denegri 24, Marini 4, Pollone, Ogden 12, Camara 17, Tomassini 7, Sankare, Simioni 12, Leardini 10, Della Chiesa n.e., Georgescu n.e. All.: Sandro Dell’Agnello.

La Dole impone la legge del più forte, risale da -16 e sbanca il Palafiera con uno spaziale Denegri, autore di 24 punti con 6/9 da tre (77-86). All’Unieuro non è bastata l’energia di un grande Stephens (18 punti e 13 rimbalzi).

Forlì parte con un 5-0 firmato Gaspardo e Stephens, mentre la Dole litiga col ferro e si sblocca con la tripla del 5-3 di Denegri dopo 3’50”. L’Unieuro dell’avvio è più intensa e con un maggiore feeling con il canestro (11-6 al 5’), mentre Rimini costruisce buoni tiri che non entrano e Dell’Agnello dopo il cesto ravvicinato di Stephens chiama il primo time-out (13-6 dopo 6’39”). L’Unieuro si issa fino al 17-9 con Gaspardo, ma Rimini inizia a carburare grazie alle triple di Leardini e Tomassini e un efficace Simioni la fa risalire (19-18 al 10’, con Stephens e Simioni a 6 punti).

Secondo quarto e Denegri in lunetta dà il primo vantaggio agli ospiti (19-20) e lo stesso Denegri centra la tripla del 19-23. Masciadri è caldissimo da tre, ma Denegri a tratti è immarcabile (già 11 al 13’). Si procede sul filo dell’equilibrio, con sussulto del Palafiera sull’entrata di Harper per il 36-30 di casa e nuovo time out per Rimini al 15’39”. Il pubblico di casa si esalta per il secondo schiaccione di Stephens (38-30), mentre Camara fatica ad ingranare, ma Dell’Agnello si consola con un Simioni da 12 punti all’intervallo (41-39).

Terzo quarto e subito terzo fallo di Stephens, ma Martino lo tiene in campo e Forlì prova ad andarsene con la tripla del 49-41 di Harper. Qui la gara si accende e nonostante un superbo Denegri, l’Unieuro decolla a +9 (54-45) sul tiro da tre di Gaspardo al 22’15”. Qui Stephens va in trance agonistica: 4 in fila dell’Usa e tripla di Gaspardo per il pesantissimo +16 di casa (61-45 al 25’31”). Rimini prova un accenno di zona e 8 di Camara più 4 liberi di Tomassini scrivono un fretta un 12-0 di pura rabbia (61-57 al 29’). Poi alla terza sirena Leardini allo scadere infila il 63-59 del 30’.

Nel parziale finale, quarto fallo e panchina per Stephens, beccato sul tentativo di tripla di Ogden che in lunetta fa 3/3 per il 65-64 a -7’35”. Rimini è carica e sorpassa con un gioco da 3 punti di Camara (65-67) quindi Leardini da 3 scrive il 65-70 con time-out di Martino a -6’36”. La tripla di Pepe rianima Forlì (68-70), ma Denegri replica dall’arco (68-73) e Camara infila il 68-75 del 35’. Un Camara che diventa una sentenza, mentre Pepe prova a tenere viva l’Unieuro (71-77 a - 4’07”). Ogden centra una tripla fotonica del 71-80, Gaspardo accorcia a 73-80, poi Denegri è super ancora da tre (73-83 a -2’50”). Uno stoppone di Ogden su Gaspardo accende il tifo ospite, poi Stephens infila il -6, ma Denegri è spaziale da tre e chiude il discorso (77-86 al 39’).