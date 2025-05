In sala stampa a presentarsi per il primo è il coach ospite Antimo Martino, dispiaciuto per l’epilogo ma assolutamente orgoglioso della prova tutto cuore della sua Unieuro, in partita fino alle battute finali. «Partita sicuramente combattuta, credo che la squadra abbia fatto un’ottima prestazione alla luce delle assenze, oltretutto al cospetto di una squadra forte come Rimini. Normale che non si è mai soddisfatti dopo una sconfitta, ma devo riconoscere l’atteggiamento e la voglia di una squadra che in trasferta nonostante tutto se l’è giocata alla pari».

Una gara volitiva quella di Forlì, penalizzata da una partenza ad handicap che ha finito per mettere da subito in salita il piano gara degli ospiti. «Inizio caratterizzato da troppo nervosismo, scelte frettolose, al primo time-out ho detto ai ragazzi di rimanere calmi, abbiamo iniziato a giocare ragionando e con pazienza siamo rientrati sotto, giocandocela poi alla pari. Alla fine la gara è stata decisa dagli episodi e dal talento di alcuni giocatori di Rimini, che hanno una doppia dimensione che ti costringe per forza a dover concedere qualcosa, hanno tirato con medie da tre superlative. È una loro caratteristica e non possiamo esserne sorpresi. Diciamo che volevamo mettere qualche dubbio, qualche incertezza negli ingranaggi di Rimini, stasera ci siamo riusciti. Speriamo di poter contare da garadue su Perkovic, non possiamo regalare un giocatore in questa serie. Questa squadra combatterà, lotterà, lo dobbiamo ai tanti tifosi che ci hanno seguito ma è normale che poi ci sia bisogno di altro in termini di risorse, anche se la squadra ha dimostrato grande personalità e grande atteggiamento».