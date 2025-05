Cesena, il canestro da tre punti della “Livio Neri”: i bambini del minibasket raccolgono 130 chili di rifiuti

La società di basket “Livio Neri”, in collaborazione con “Plastic Free”, ha effettuato una “passeggiata ecologica” di quasi 3 chilometri, alla presenza dell’assessore Lorenzo Plumari. Un modo per ribadire che l’ambiente va tenuto pulito e agire di conseguenza: il risultato è stata la raccolta di ben 130 chili di rifiuti gettati incivilmente per terra. Bambini, ragazzi, famiglie intere e conoscenti si sono rimboccati le maniche con guanti e sacchi nella zona di Pievesestina. L’obiettivo - evidenziano dalla società - è «far crescere la persona oltre che l’atleta, con un’attenzione speciale alle nuove generazioni e a chi questo mondo lo erediterà. Fare rete con le famiglie per crescere bambini e ragazzi con principi sani significa non solo rispettare compagni, allenatori e arbitri, ma anche l’ambiente».