Cesena Basket: tutte le giovanili ai campionati Gold

Ottime notizie dalla Federazione Italiana Pallacanestro per il Cesena Basket, in questa estate rovente che tra non molto vedrà l’inizio dell’attività in vista della stagione sportiva 2024/25: le squadre giovanili degli Under 19, Under 17 e Under 15 sono state tutte ammesse ai campionati di categoria Gold.

Tante le difficoltà di iscrizione in questa stagione dove è tutto più difficile; obbligo di fornire un roster ufficiale entro fine luglio e modifica delle modalità di iscrizione con il passaggio da quella libera al numero chiuso con un massimo di 24 squadre per tutta l’ Emilia Romagna, 20 per diritto acquisito grazie al campionato appena concluso e le altre che dovranno passare da una fase di qualificazione a inizio stagione. Proprio grazie agli ottimi risultati ottenuti dai ragazzi della società cesenate nella stagione scorsa, tutte e tre le formazioni sono state ammesse di diritto al campionato gold.

Una notizia che rende fieri ed orgogliosi tecnici e dirigenti e che va visto come una conferma del buon lavoro fatto finora. Gli Under 19 saranno allenati da coach Marco Vandelli e faranno anche esperienza costantemente in prima squadra nel campionato di Divisione Regionale 1, gli Under 17 avranno come coach Gabriele Guidi, mentre i nati nel 2010 che faranno l’Under 15 saranno allenati da coach Giosuè Bilardo. Si inizia a sudare il 28 agosto, con un grande in bocca al lupo per questa nuova entusiasmante stagione.