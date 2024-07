Cesena Basket 2005, che colpo: torna Dell’Omo

Estate di grandi manovre per la Cesena Basket 2005 che appena due settimane fa ha visto dissolversi quasi totalmente la sua rosa titolare della stagione scorsa, approdata in salvo dopo un campionato non privo anche di momenti eccellenti ed esaltanti. La perdita contemporanea di Panzavolta, Piazza, Balestri e Santoro ha infatti costretto la dirigenza cesenate, erroneamente convinta di potersi gustare una estate assai più tranquilla, a mettersi freneticamente al lavoro per consegnare a fine agosto a coach Vandelli una formazione in grado di tenere il passo delle concorrenti iscritte al campionato di Divisione Regionale Uno (ex serie D) ogni anno più forti ed agguerrite. Diversi sono stati i giocatori contattati e dopo la conferma di Filippo Rossi, Oscar e Ivan Pezzi, e il confermato ritorno di Amerigo Montalti, è arrivata la prima grossa sorpresa (e non pare sia la sola) con il ritorno a “casa“ di Alessandro Dell’Omo, venticinquenne ala forte di quasi 2 metri, appena reduce dalla finale per la promozione in B regionale (persa 2 a 1 contro Reggio Emilia) con la maglia dei Baskers Forlimpopoli.

Giocatore atleticamente super e tecnicamente miglioratissimo è cresciuto nel settore giovanile cesenate facendo tutta la trafila dal minibasket alla prima squadra per poi spiccare il volo verso livelli decisamente più consoni alle sue potenzialità. Nella stagione 2018/19 entra nella rosa dei Tigers Cesena in serie B, poi dopo un brutto infortunio al ginocchio torna alla Cesena Basket in serie D, prima di iniziare un percorso da protagonista sempre in serie C (Silver e Gold) a Forlimpopoli, Agropoli, Potenza e nuovamente a Forlimpopoli con cifre sempre di tutto rispetto; circa 10 punti a partita ma soprattutto un grande contributo a rimbalzo dove fa la voce grossa grazie al suo dirompente atletismo. Non si può dire che la sua carriera si sia potuta sviluppare pienamente, visto che due gravi infortuni al ginocchio gli hanno rubato mesi e mesi di allenamenti e gare ufficiali, ed è probabile che con maggiore fortuna avrebbe sicuramente toccato vertici ancora più alti.

Oggi torna dunque a casa, con una situazione professionale personale consolidata e, sportivamente, la piena disponibilità a indossare nuovamente quella canotta con giraffa portata addosso fin da bambino. Ma le sorprese non sono finite qui perché è stato appena raggiunto un accordo con il giovanissimo Noah Magnani, guardia del 2007 proveniente dal settore giovanile di Cesenatico che nell’ultimo campionato giovanile Under 17 Gold ha tenuto una media di quasi 23 punti a partita, che andrà anche a rinforzare la formazione Under 19 e che si misurerà in un campionato senior come la Divisione Regionale Uno dove si troverà davanti giocatori esperti e smaliziati, situazione perfetta per crescere e misurare su un banco di prova molto impegnativo le proprie reali potenzialità. E non pensate che questo sia tutto, perché ci sono trattative molto interessanti in corso e magari fra pochi giorni potremmo godere di altri spettacolari fuochi d’artificio più che mai propedeutici ad una nuova stagione improvvisamente diventata appetitosa e pronta a stupirvi.