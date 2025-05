Cesena Basket 2005 avanti con il coach Marco Vandelli. “Poco più di una settimana per godersi la strameritata salvezza - si legge in una nota - e la Cesena Basket 20005 pensa già alla nuova stagione. Primo passo fondamentale la scelta del coach che, senza troppe lungaggini, è immediatamente coincisa con quella di Marco Vandelli, riconfermato condottiero coraggioso e vittorioso in una stagione disgraziata come non mai, in cui il rischio della retrocessione è stato altissimo non certo per debolezza della squadra o per carenze nella guida dello staff tecnico, ma per una serie interminabile di infortuni, defezioni e periodi di malattia, che hanno decimato il validissimo roster allestito nella scorsa estate dalla società cesenate. In questa vera e propria bufera coach Vandelli ha saputo tenere sempre dritta la barra del timone approdando alla meta finale con un crescendo impressionante, frutto di un eccellente lavoro sia tecnico che mentale, guadagnandosi la totale fiducia di tutti i giocatori che una volta ritrovata la salute non hanno più sbagliato un colpo. Vandelli ha le carte in regola per continuare il suo ottimo lavoro con il gruppo di senior della prima squadra e con tutti i giovani che sono e le saranno aggregati, puntando al loro progressivo miglioramento come già palesemente avvenuto con alcuni dei giovani più talentuosi in forza alle formazioni giovanili. Nell’incontro di lunedì19 maggio il presidente Fagioli e il vice Zoffoli hanno trovato immediatamente l’accordo con il coach che, ricordiamo, è un ragazzo cresciuto come giocatore nel settore giovanile, e che dopo una lunghissima carriera ad ottimi livelli, è tornato “a casa” giocando gli ultimi campionati con Cesena, per poi ricoprire il ruolo di assistente e poi di capo allenatore in serie D”.