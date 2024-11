Divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto compreso tra via A. Manzoni e via A. Tabanelli e nell’intera area adibita a parcheggio posta tra i civici n. 4 e n. 6 a fregio del PalaRuggi

Divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra l’intersezione con Via A. Manzoni e l’intersezione con Via A. Tabanelli;

Gli ingressi per accedere all’interno del palazzetto saranno tre:

Tifosi locali curva: accesso direttamente dalle porte situate dietro il settore dove si colloca abitualmente il tifo organizzato giallonero (lato Strike).

Tifosi ospiti: i sostenitori dell’Andrea Costa Imola entreranno dal PalaRuggi dall’ingresso a loro riservato dalla piscina.

Per tutti gli altri appassionati che parteciperanno alla stracittadina, per i giornalisti e per coloro in possesso dell’accredito sarà possibile accedere dall’ingresso principale del PalaRuggi.

Ricordiamo inoltre che la biglietteria il giorno del derby aprirà alle 16.30 anziché alle 17.

Sempre su disposizioni della questura, non è possibile portare all’interno del palazzetto cani o altri animali da compagnia.