Biglietti Unieuro-RivieraBanca: Forlì apre la prevendita per gara-3 del 30 maggio

Al momento non sono ancora state annunciate limitazioni da parte del Casms e in vista della serie di semifinale con Rimini, la Pallacanestro Forlì 2.015 Forlì già da oggi giovedì 22 maggio, ha subito aperto la prevendita per gara 3 della semifinale play-off in programma venerdì 30 maggio alle ore 20.30 all’Unieuro Arena. La vendita sarà aperta a tutti, abbonati e non abbonati. Fino a lunedì 26 maggio gli abbonati avranno diritto di prelazione sul proprio posto. Oltre tale termine i posti non occupati saranno soggetti alla libera vendita, che partirà da martedì 27 maggio. Nel caso di eventuale vittoria in trasferta in Gara 1 o eventuale vittoria in Gara 2, per Gara 4, in programma domenica 1 giugno alle ore 18.00 all’Unieuro Arena, il diritto di prelazione riservato agli abbonati sarà esteso alle giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 maggio.